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26.10.2026 06:37:00
GNA Axles legte Quartalsergebnis vor
GNA Axles veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 10.26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7.27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.21 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3.48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 10.30 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 5.21 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.ch
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