GN Store Nord verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GN Store Nord hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

GN Store Nord hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.13 DKK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47.81 Prozent zurück. Hier wurden 2.17 Milliarden DKK gegenüber 4.16 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch