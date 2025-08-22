GN Store Nord: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GN Store Nord hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.13 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.660 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.50 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.16 Milliarden DKK.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1.20 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4.14 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch