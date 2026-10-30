GMV Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GMV Minerals hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte GMV Minerals ebenfalls 0.020 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch