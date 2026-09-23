Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
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23.09.2026 11:05:00
GMSA-Aktie im Plus: Käufer für Steiner-Mühle-Standort gefunden
Die Groupe Minoteries (GMSA) hat einen Käufer für den Standort der Steiner Mühle in Zollbrück BE gefunden.
Der Name des Käufers werde nicht bekannt gegeben, teilte GMSA am Dienstag nach Börsenschluss mit. Dieser werde am Standort weiterhin Lebensmittel produzieren und einem Teil der 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Arbeitsplätze anbieten.
GMSA hatte im Rahmen der Zentralisierung ihrer Produktion ursprünglich vorgesehen, den Standort im ersten Halbjahr 2027 zu schliessen. Das Unternehmen hatte deshalb im Mai angekündigt, nach einem Käufer zu suchen.
Der Verkauf wirkt sich zudem positiv auf das Ergebnis aus. Im Zusammenhang mit der geplanten Schliessung hatte der Verwaltungsrat eine Rückstellung für die Abschreibung des Restwerts der Infrastruktur sowie für den Finanzierungsbedarf des Sozialplans gebildet. Die Rückstellung für die Infrastruktur wird durch den Verkauf gedeckt und kann aufgelöst werden.
Dies verbessere das im August kommunizierte Ergebnis deutlich, hiess es. Ende August hatte die Mühlenbetreiberin für das Halbjahr einen Verlust von 962'000 Franken gemeldet. Darin enthalten war eine Rückstellung über 3,1 Millionen für die geplante Schliessung von Zollbrück. Davon entfielen 2,8 Millionen auf den Restwerten der Immobilien und der Maschinen.Die GMSA-Aktie steigt im Schweizer Handel zeitweise um 0,88 Prozent auf 230,00 Franken.
ra/tp
Granges-près-Marnand (awp)
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