GMS Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GMS Group hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.33 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -47.170 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 21.13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GMS Group 12.62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch