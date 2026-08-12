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12.08.2026 06:37:00
GMS Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
GMS Group hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 88.05 JPY gegenüber 4.29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 16.94 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GMS Group 9.89 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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