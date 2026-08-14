GMR Solutions A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GMR Solutions A hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

GMR Solutions A hat ein EPS von 1.50 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1.50 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.49 Milliarden USD – ein Plus von 3.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GMR Solutions A 1.44 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch