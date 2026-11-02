GMR Power and Urban Infra: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GMR Power and Urban Infra hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1.97 INR gegenüber 12.43 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GMR Power and Urban Infra in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15.63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.27 Milliarden INR im Vergleich zu 18.10 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch