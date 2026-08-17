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17.08.2026 06:37:00
GMR Power and Urban Infra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GMR Power and Urban Infra hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
GMR Power and Urban Infra vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.53 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.110 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 17.05 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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