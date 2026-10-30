GMR Infrastructure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GMR Infrastructure lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.95 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GMR Infrastructure einen Umsatz von 36.70 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch