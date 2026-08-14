GMR Infrastructure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GMR Infrastructure hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GMR Infrastructure noch ein Gewinn pro Aktie von -0.200 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GMR Infrastructure in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.64 Milliarden INR im Vergleich zu 32.05 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch