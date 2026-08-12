GMO Research präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GMO Research hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22.53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37.28 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.72 Milliarden JPY – eine Minderung von 6.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.85 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch