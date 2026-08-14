GMO Pepabo, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GMO Pepabo, hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 171.35 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GMO Pepabo, 30.84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.17 Prozent auf 2.65 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch