GMO Pepabo, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GMO Pepabo, hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46.32 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GMO Pepabo, 69.52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat GMO Pepabo, mit einem Umsatz von insgesamt 2.76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch