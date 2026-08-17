GMO Payment Gateway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GMO Payment Gateway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 91.38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GMO Payment Gateway 75.65 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GMO Payment Gateway einen Umsatz von 20.25 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch