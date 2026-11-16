GMO Payment Gateway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GMO Payment Gateway hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

GMO Payment Gateway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 80.78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 82.29 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.47 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 21.50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 330.76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 287.79 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 95.20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte GMO Payment Gateway 82.50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch