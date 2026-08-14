GMO Media,Inc präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GMO Media,Inc lud am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 52.53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GMO Media,Inc noch ein Gewinn pro Aktie von 103.24 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.59 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch