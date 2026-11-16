GMO internet legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GMO internet hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.83 USD gegenüber 0.390 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.18 Prozent auf 518.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 483.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch