GMO CLOUD KK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GMO CLOUD KK präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53.50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25.22 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.55 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch