GMO CLICK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GMO CLICK hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 19.66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GMO CLICK 31.42 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 13.40 Milliarden JPY, gegenüber 14.09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch