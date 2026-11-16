GMO AD Partners veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GMO AD Partners hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6.13 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GMO AD Partners 5.84 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 21.31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch