GMO AD Partners präsentierte Quartalsergebnisse

GMO AD Partners hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GMO AD Partners ein EPS von 4.18 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.59 Prozent auf 20.90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch