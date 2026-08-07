GMM Pfaudler verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GMM Pfaudler hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

GMM Pfaudler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.32 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.48 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 9.25 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.95 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch