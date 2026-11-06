GMM Pfaudler stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GMM Pfaudler hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9.22 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch