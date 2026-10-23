GMexico Transportes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GMexico Transportes lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.47 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.500 MXN je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.91 Prozent auf 16.87 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.24 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch