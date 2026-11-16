GMB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GMB hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45.25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34.25 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.85 Prozent auf 28.67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch