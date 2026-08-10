GMB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GMB veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 82.10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -74.450 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GMB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 24.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch