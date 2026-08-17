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17.08.2026 06:37:00
GMB Korea stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GMB Korea hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
GMB Korea hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 437.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 158.00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.90 Prozent auf 215.78 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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