GMB Korea präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GMB Korea liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GMB Korea die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 429.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 165.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 201.75 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204.11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch