GM und Lockheed Martin loten wohl Partnerschaft aus - Aktien uneinheitlich

• GM und Lockheed Martin führen Gespräche über Zulieferung von Waffenteilen• Verhandlungen noch in frühem Stadium• Bestände der US- Rüstungsindustrie unter Druck

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal", auf den unter anderem "Reuters" verweist, sprechen General Motors (GM) und Lockheed Martin derzeit über die Zulieferung industrieller Bauteile, die in der Rüstungsproduktion eingesetzt werden könnten. So könne GM etwa "häufig verwendete Teile" fertigen, die Lockheed bei der Steigerung der Munitionsproduktion helfen könnten. Die Gespräche befänden sich dabei noch in einem frühen Stadium.

Die Aktien der beiden Konzerne reagierten bislang uneinheitlich auf den Bericht: Während die GM-Aktie den Montagshandel an der NYSE um 3,15 Prozent höher abschloss und auch vorbörslich um weitere 0,25 Prozent auf 84,28 US-Dollar steigt, fiel der Anteilsschein von Lockheed Martin zum Wochenstart um 1,85 Prozent auf 530,36 US-Dollar und bewegt sich vorbörslich kaum noch (+0,1 Prozent).

Die Industrielogik hinter der möglichen Kooperation

Die Überlegungen zur Zusammenarbeit sind vor dem Hintergrund einer angespannten globalen Sicherheitslage und wachsender Nachfrage nach Rüstungsgütern zu sehen. Insbesondere der Krieg in der Ukraine sowie der Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben laut "Reuters" zu einer erheblichen Belastung der Munitions- und Ersatzteilbestände geführt.

Vor diesem Hintergrund bemühen sich die USA verstärkt darum, die Produktionskapazitäten der Verteidigungsindustrie auszubauen. So plane die Trump-Regierung etwa laut "Reuters" ein Treffen mit Führungskräften der grössten US-Rüstungsunternehmen im Weissen Haus, um über eine Beschleunigung der Produktion zu sprechen. Zunehmend geraten jedoch auch Firmen ausserhalb der klassischen Rüstungsbranche in den Fokus. General Motors verfügt als einer der grössten industriellen Fertiger Nordamerikas über umfangreiche Erfahrung in der hochvolumigen Produktion präziser Metall- und Elektronikkomponenten - Fähigkeiten, die grundsätzlich auch für militärische Lieferketten relevant sind.

Diversifizierung der Rüstungsproduktion in den USA

Die mögliche Kooperation zwischen GM und Lockheed Martin steht daher exemplarisch für einen breiteren Trend: Die US-Regierung und grosse Rüstungskonzerne versuchen, die Lieferketten der Verteidigungsindustrie breiter aufzustellen. Ziel ist es, Engpässe zu vermeiden und die Produktionskapazitäten schneller skalieren zu können.

Dabei geht es nicht zwingend um die direkte Produktion von Waffen durch neue Akteure, sondern vielmehr um die Einbindung industrieller Grossfertiger als Zulieferer für standardisierte Komponenten. Genau in diesem Bereich könnte ein Unternehmen wie General Motors eine Rolle spielen.

Zwischen Autoindustrie und Verteidigungssektor

Für die Automobilindustrie ist dieser Schritt nicht völlig neu. So gab beispielsweise auch Mercedes-Benz kürzlich bekannt, sein Rüstungsgeschäft ausbauen zu wollen und auch GM betreibt bereits mit "GM Defense" eine eigene Sparte, die unter anderem militärische Fahrzeuge und Mobilitätslösungen entwickelt. Die mögliche Zusammenarbeit mit Lockheed Martin würde jedoch einen weitergehenden Schritt darstellen: weg von fahrzeugbezogenen Projekten hin zur Zulieferung in komplexe Waffensysteme.

Branchenbeobachter werten solche Entwicklungen als Teil einer zunehmenden "Dual-Use"-Strategie, bei der zivile Industriekapazitäten flexibel auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Dies kann Effizienzvorteile bringen, ist politisch und gesellschaftlich jedoch nicht unumstritten.

Ob aus den aktuellen Gesprächen tatsächlich eine konkrete Vereinbarung entsteht, ist derzeit offen. Klar ist jedoch, dass die Grenzen zwischen ziviler Industrie und Verteidigungssektor in den USA zunehmend durchlässiger werden. Sollte es zu einer Kooperation zwischen General Motors und Lockheed Martin kommen, wäre dies ein weiteres Beispiel für die tiefgreifende Umstrukturierung globaler industrieller Lieferketten unter sicherheitspolitischem Druck.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch