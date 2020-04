GM gibt seinen Car-Sharing-Dienst Maven komplett auf

General Motors stellt nach annähernd vier Jahren seinen Car-Sharing-Dienst Maven ein.

Zur Begründung erklärte der Automobilkonzern, die Betriebsunterbrechung im Zuge der Coronavirus-Pandemie habe es zu schwierig gemacht weiterzumachen.

GM informierte seine Kunden am Dienstag, dass der Betrieb von Maven nach und nach eingestellt wird, dazu gehört auch das Flottengeschäft für kurzfristige Anmietungen in etwa einem Dutzend Städten in den USA und Kanada. Dieses Angebot wurde häufig von Fahrern genutzt, die für Fahrdienstvermittler wie Uber Technologies und Grubhub tätig sind.

Das Unternehmen musste den Dienst von Maven vor einem Monat wegen virusbedingter Einschränkungen unterbrechen. Nach einer internen Prüfung sei nun entschieden worden, Maven abzuwickeln, sagte eine Sprecherin. GM hatte sich im vergangenen Jahr mit Maven bereits aus etwa der Hälfte aller Städte zurückgezogen, wo der Car-Sharing-Dienst ursprünglich angeboten worden war.

Maven war Anfang 2016 an den Start gegangen. GM hatte mit dem Angebot auf die zunehmend populären Mobilitätsdienste wie Uber reagiert. Jetzt ist auch die Nachfrage bei Uber und vergleichbaren Diensten erheblich zurückgegangen.

