GM Breweries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GM Breweries hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17.20 INR gegenüber 15.27 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GM Breweries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.14 Milliarden INR im Vergleich zu 1.81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch