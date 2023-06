GM-Aktie und Tesla-Aktie springen hoch: Tesla öffnet Supercharger-Ladenetz für Konkurrenten General Motors

Ab kommendem Jahr sollen General Motors -Kunden Zugang zu den rund 12'000 Ladesäulen von a Tesla erhalten, wie der grösste US-Autobauer am Donnerstag (Ortszeit) in Detroit mitteilte. Teslas Ladetechnik setzt sich damit immer mehr durch. GM-Chefin Mary Barra sprach von einem Schritt, der die Branche zu einem einheitlichen Ladestandard in Nordamerika bringen könnte.

Im Mai hatte der E-Auto-Pionier von Starunternehmer Elon Musk bereits eine ähnliche Kooperation mit dem zweitgrössten US-Hersteller Ford (Ford Motor) beschlossen. Bei Anlegern kam die Partnerschaft zwischen GM und Tesla gut an - beide Aktien reagierten nachbörslich mit deutlichen Kursgewinnen. Kunden von GM werden zunächst noch einen Adapter benötigten, um Teslas Supercharger mit ihren E-Autos anzuzapfen. Ab 2025 will GM neue Fahrzeuge dann auf die Technik von Tesla ausrichten.

Die GM-Aktie zeigt sich im US-Handel an der NYSE zeitweise 2,13 Prozent höher bei 36,62 US-Dollar. Für die Tesla-Aktie geht es an der NASDAQ 6,17 Prozent auf 249,35 US-Dollar nach oben.

DETROIT (awp international)