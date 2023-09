GM-Aktie und Ford-Aktie im Plus: Gewerkschaft organisiert zeitgleichen Streik in Werken von GM, Ford und Stellantis

Rund 12.700 Beschäftigte legten am Freitag kurz nach Mitternacht Ortszeit die Arbeit in Werken in Michigan, Ohio und Missouri gezielt nieder.

UAW-Vertreter hatten die Arbeitsniederlegung eingeleitet, nachdem es der Gewerkschaft nicht gelungen war, mit General Motors, Ford Motor und dem Jeep-Hersteller Stellantis neue Tarifverträge für rund 146.000 amerikanische Fabrikarbeiter auszuhandeln. Die Verhandlungen zogen sich bis spät in die Nacht hin, aber beide Seiten waren zu weit voneinander entfernt, um eine Arbeitsniederlegung bis zum Ablauf der Frist um 23:59 Uhr Eastern Time zu verhindern.

Bis Mittwoch hatten die Unternehmen Lohnerhöhungen von 17,5 bis 20 Prozent über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren angeboten und damit die Forderung der Gewerkschaft von etwa 35 Prozent nicht erfüllt, so Fain. Auch andere Themen wie der Lebenshaltungskostenausgleich und die medizinischen Leistungen für Rentner sind weiterhin strittig. Betroffen waren das Bronco-Werk von Ford in Michigan, ein Jeep-Werks von Stellantis in Toledo, Ohio, und ein Pickup-Werks von GM in Missouri. Dies könnte der Beginn von temporären, unangekündigten Arbeitsniederlegungen in weiteren Autofabriken sein.

Der UAW-Vorsitzende Shawn Fain will mit dem Vorgehen seinen Verhandlungsführern mehr Druckmittel am Verhandlungstisch geben. Weitere Standorte könnten betroffen sein, wenn die Gespräche mit den Autoherstellern ins Stocken geraten. "Das Geld ist da. Die Sache ist legitim. Die Welt schaut zu, und die UAW ist bereit, sich zu erheben", sagte Fain den Gewerkschaftsmitgliedern in einem Facebook-Livestream. "Dies ist unser entscheidender Moment."

Fain zufolge habe die Gewerkschaft in ihrer 88-jährigen Geschichte noch nie Streiks in allen drei Unternehmen durchgeführt. Die Pläne der UAW für gezielte Arbeitsniederlegungen würden aber nur einen Bruchteil der Gesamtbelegschaft von den Fliessbändern wegbringen. Eine Ford-Sprecherin bezeichnete die jüngsten Forderungen der Gewerkschaft als unhaltbar und sagte, das Unternehmen sei entschlossen, eine Einigung zu erzielen. GM und Stellantis gaben keine unmittelbare Stellungnahme ab.

Die UAW will auch sicherstellen, dass gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer in den neuen Batterie- und Elektrofahrzeugwerken unterkommen, die in Tennessee, Indiana und anderswo aus dem Boden schiessen. Fain bemüht sich auch darum, das Vertrauen der Mitglieder wiederherzustellen, nachdem ein mehrjähriger Bestechungsskandal die Führung der Gewerkschaft erschüttert hat.

Zeitweise gewinnt die GM-Aktie 1,13 Prozent auf 34,04 US-Dollar, die Ford-Aktie gewinnt 0,04 Prozent auf 12,63 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)