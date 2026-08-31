Glycorex Transplantation (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Glycorex Transplantation (B) hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Glycorex Transplantation (B) ein Ergebnis je Aktie von -0.010 SEK vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33.99 Prozent auf 6.7 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch