GLTECHNO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GLTECHNO hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 104.65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 72.77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12.04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.45 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch