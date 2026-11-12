GLTECHNO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GLTECHNO hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 90.59 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 92.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch