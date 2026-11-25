Glow LifeTech lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz wurden 0.7 Millionen CAD gegenüber 0.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch