Glow LifeTech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Glow LifeTech hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Glow LifeTech mit einem Umsatz von insgesamt 0.5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 18.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch