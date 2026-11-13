Glottis: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Glottis äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.76 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2.15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch