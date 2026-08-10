Gloster präsentierte Quartalsergebnisse

Gloster hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.13 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gloster ein EPS von 2.74 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.27 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gloster einen Umsatz von 3.06 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch