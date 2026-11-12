GLORY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GLORY hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GLORY 0.370 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GLORY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 588.4 Millionen USD im Vergleich zu 553.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch