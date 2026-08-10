GLORY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GLORY stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67.30 JPY gegenüber 6.17 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GLORY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 72.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch