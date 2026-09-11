Gloo A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gloo A lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gloo A ein Ergebnis je Aktie von -0.550 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 188.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gloo A einen Umsatz von 16.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch