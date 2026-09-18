Glomac Bhd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Glomac Bhd äusserte sich am 17.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 158.68 Prozent auf 68.9 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch