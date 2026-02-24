Globus Medica a Aktie 18329123 / US3795772082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.02.2026 23:56:11
Globus Medical, Inc. Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Globus Medical, Inc. (GMED) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $140.59 million, or $1.03 per share. This compares with $26.50 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Globus Medical, Inc. reported adjusted earnings of $174.59 million or $1.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.7% to $826.42 million from $657.29 million last year.
Globus Medical, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $140.59 Mln. vs. $26.50 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.19 last year. -Revenue: $826.42 Mln vs. $657.29 Mln last year.
Nachrichten zu Globus Medical Inc (A)
|
23.02.26
|Ausblick: Globus Medical A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Globus Medical A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Globus Medical A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)