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18.11.2026 06:37:00
Globus Maritime stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Globus Maritime veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 USD gegenüber 0.040 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 12.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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