GLOBRANDS liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GLOBRANDS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.91 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GLOBRANDS ein EPS von 13.79 ILS je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.80 Prozent auf 193.3 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216.7 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch