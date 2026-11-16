Globex Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Globex Mining stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.67 Prozent auf 0.6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch